Леклер: у болида «Феррари» есть потенциал и мы в хорошей форме

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о впечатлениях от работы на свободных практиках Гран-при Испании. Монегаск дал понять, что в целом он остался доволен новинками машины, а также добавил, что команда находится в хорошей форме.

«Мы фокусировались на том, чтобы понять работу обновлений, и отработали тесты согласно нашему плану. Нам ещё нужно поработать над поиском баланса, но когда болид получает обновления, это вполне нормально. Мы должны быстро это исправить. В целом у машины есть потенциал и мы в хорошей форме. Мы будем атаковать, чтобы бросить вызов нашим соперникам и добиться хорошего результата в квалификации», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт «Феррари».

В ходе свободных практик Шарль Леклер дважды показал третий результат.