Ферстаппен: из-за замены двигателя оказались в положении отстающих

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании.



«Между двумя практиками мы попробовали улучшить машину и понять наши обновления. Думаю, мы сделали это. У меня хорошие впечатления от новинок, которые, без сомнения, работают, а шины, похоже, работали довольно хорошо. Длинные серии были хорошими, нам всё ещё нужно немного прибавить в темпе, но у нас есть целая ночь для этого.



В ходе первой практики у нас была утечка масла, так что нам пришлось заменить двигатель перед второй тренировкой, из-за чего мы оказались в положении отстающих. Думаю, это было одной из причин, почему мы оказались в плане настроек и баланса не совсем там, где хотели. Но у нас есть достаточно данных, чтобы всё понять и прибавить», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».