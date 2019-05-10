Феттель доволен обновлениями «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен обновлениями болида, которые привезла «Скудерия» на Гран-при Испании. Итальянская команда впервые опробовала обновления аэродинамики и новую силовую установку на свободных практиках. Немец в ходе сессий показал второй и четвёртый результаты.

«Что касается обновлений мотора и аэродинамики, то я бы сказал, что мы можем быть довольны. Но сегодня лишь пятница и реальный порядок команд будет понятен лишь завтра. Могу сказать, что мы по-прежнему не там, где бы нам хотелось быть. Особенно это касается медленных поворотов. Поэтому, думаю, нам предстоит много работы, чтобы подготовиться к квалификации и гонке», — приводит слова немецкого пилота официальный сайт «Феррари».