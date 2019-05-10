Гасли: думаю, мы сделали шаг вперёд, но слишком рано делать выводы

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал седьмой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Испании и работу новинок.



«В целом сегодня были хорошие ощущения, довольно позитивный день. Я думаю, мы сделали шаг вперёд, и первые ощущения от машины хорошие. Конечно, тебе как пилоту всегда хочется больше сцепления, но я думаю, что в плане баланса машина была хороша, так что я доволен. Это только первый день на трассе, так что слишком рано делать какие-либо выводы. Нам нужно лучше понять обновлённую технику. Ясно, что „Мерседес“ и „Феррари“ сделали довольно большой шаг, но мы сегодня провели много тестов, так что теперь нам нужно всё проанализировать и постараться собрать воедино перед субботой», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».