Перес: в настоящий момент всё выглядит очень плохо

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался недоволен итогами пятничных тренировок Гран-при Испании. Во второй сессии Перес оказался 18-м, в то время как Лэнс Стролл показал 13-е время.



«Это был сложный день. Была пара проблем здесь и там, так что нужно многое проанализировать. Надеюсь, мы сможем отыграть некоторое время и извлечь из машины больший потенциал. В паре случаев мы смотрелись конкурентоспособно, но затем были весьма далеко. В настоящий момент всё выглядит очень плохо — так же, как в пятницу год назад. Так что нужно многое проанализировать. Надеюсь, мы наберём скорость и окажемся выше на стартовой решётке. Ещё рано говорить. Но, конечно, сейчас мы не там, где хотим быть. Думаю, завтра у нас будет чёткое представление, где мы находимся», — приводит слова Переса Motorsport.