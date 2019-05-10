Риккардо: мы зашли в тупик и не добивались прогресса, нужно сделать шаг назад

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о проблемах команды в ходе пятничных тренировок Гран-при Испании.



«Думаю, в квалификационном режиме наша скорость была недостаточной. Длинные серии были более конкурентоспособными, но на коротких сериях наши конкуренты выглядели существенно сильнее. При первом выезде на трассу утром у меня были хорошие ощущения — я чувствовал, что новинки неплохо работают. Затем мы несколько зашли в тупик: мы не добивались прогресса по ходу дня. Думаю, нам нужно вернуться назад и посмотреть, что мы изменили после первой попытки, сделать несколько шагов назад и всё выяснить.



Определённо, сегодня были позитивные моменты, пусть даже итоговый результат не выглядит таким. Машина точно стала лучше в некоторых областях. Нам просто нужно удостовериться, что мы соберём всё воедино на одном круге, особенно завтра. Сегодня у нас были проблемы с симуляцией квалификации. Думаю, мы всё ещё можем попасть в третий сегмент. Сегодня мы были 15-ми, так что мы не были сегодня близко, но я правда думаю, что машина достаточно хороша для Q3», — приводит слова Риккардо Crash.