Хюлькенберг: темп «Рено» на одном круге не выглядел фантастическим

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал работу новинок на машине и слабую скорость в квалификационном режиме.



«Эта пятница не была из числа лучших. Нам нужно решить ряд проблем, но в остальном дел шёл довольно гладко. У нас несколько обновлений, включая несколько мелких вещей на переднем антикрыле, дефлекторах, днище и в задней части машины. Мы попробовали их сегодня, чтобы посмотреть, как отреагирует машина. Пока всё было хорошо. Мы просто хотим извлечь немного больше скорости. Мы намерены побороться в квалификации за топ-10. Средняя группа невероятно плотная — должно быть интересно.



Некоторая гармония при работе с машиной есть, но не всё время. Будем завтра стремиться к большей гармонии, а с ней — к большей скорости. Наш темп на одном круге не выглядел фантастическим. Длинные серии выглядели чуть более многообещающими, а в средней группе всё очень плотно между всеми», — приводит слова Хюлькенберга FormulaSpy.