Стролл — про аварию на тренировке: я наехал колесом на траву

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании и рассказал о своей аварии на первой практике.



«Чувствую, что мы добились некоторого прогресса. Ощущения от машины лучше, чем в предыдущих гонках, что позитивно. К сожалению, я наехал колесом на траву в утренней сессии на входе в девятый поворот. В результате мы потеряли немного времени в дневной сессии, но команда проделала отличную работу по восстановлению машины, и мы все равно равно выполнили нашу программу. Некоторые детали прибудут на трассу сегодня вечером, так что мы должны быть в хорошей форме на оставшуюся часть уик-энда. Мои ощущения от работы обновлений в целом были позитивными, но подождём и посмотрим, что говорят данные», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Посмотреть видео аварии Стролла можно в «инстаграме» Формулы-1.