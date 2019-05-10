Зайдль: обновления «Макларена» сработали так, как ожидалось

Управляющий директор «Макларена» Андреас Зайдль поделился впечатлениями от работы пилотов в ходе свободных практик Гран-при Испании. По его словам, обновления, привезённые командой в Барселону, сработали должным образом.

«Было приятно наконец присоединиться к команде и увидеть происходящее на трассе. Мы сделали отличную работу, проведя две чистые сессии и преодолев много кругов. Нам удалось завершить программу так. В ходе утренней сессии мы фокусировались на оценке машины Ландо, на которой были установлены небольшие обновления, привезённые в Барселону.

Они сработали так, как и ожидалось и мы использовали их на машине Карлоса уже днём.У нас получился хороший старт уик-энда. Как бы то ни было, борьба с нашими главными конкурентами очень плотная. Но у нас есть хороший базис на остаток уик-энда.

Теперь мы попробуем сделать правильные выводы из полученных данных и постараемся выжать из машины ещё больше", — приводит слова функционера пресс-служба «Макларена».