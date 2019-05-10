Грожан остался доволен прогрессом «Хааса» в вопросе работы шин

После свободных практик Гран-при Испании пилот «Хааса» Ромен Грожан сообщил, что команда совершила прогресс относительно работы с шинами. Проблема с резиной остаётся главной для американской конюшни на старте чемпионата.

«Это был хороший день. Думаю, обе наши машины вели себя нормально. Мы заставили шины работать, у нас был темп, так что в этот раз в машине было гораздо приятнее. Мы всё ещё оцениваем пакет обновлений. Вероятно, будем способны прибавить ещё. При получении обновлений найти правильные настройки всегда непросто.

Но я всё же думаю, что наиболее важная на сегодня вещь — это то, что мы сумели заставить шины работать. Это была уже не прежняя машина. Я получал удовольствие от пилотирования. Шины не скользили и не саморазрушались, они давали сцепление. Разница было заметна. Жаль, что мы потратили столько времени на поиск решения проблемы, но это показывает, что нам нужно продолжать прибавлять. Нужно сделать больше, особенно это касается Монако и Канады.

Сегодняшний день показал, что наша проблема не в шасси. Она была связана с работой резины. Уверен, что мы сможем прибавить ещё», — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».