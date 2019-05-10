Феттель: то, что мы не стали лучшими на тренировках, отражает реальную картину

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не удивлён отставанием команды от «Мерседеса», которое было заметно в ходе свободных тренировок Гран-при Испании.

«Уже не первый раз в этом году мы теряем время в медленных поворотах. Если бы это было легко исправить, мы бы уже просто сделали это. Сейчас мы упорно работаем над этим и пытаемся понять причину происходящего. Я не доволен пятницей так, как мне бы того хотелось, но результат не стал для меня сюрпризом.

Мы довольны силовой установкой, машина работала так, как мы того ожидали. Но то, что мы не стали сегодня лучшими, — отражение реальной картины», — приводит слова немецкого пилота Autosport.

В ходе свободных тренировок Гран-при Испании Феттель показал второй и четвёртый результаты.