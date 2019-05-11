Риккардо не жалеет о переходе в «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что не разочарован переходом во французскую команду.



«Положа руку на сердце, мне комфортно в «Рено». Сейчас слишком рано разочаровываться. Когда пришёл сюда, знал, что мы не окажемся на подиуме сразу. Знал, что будет небольшой беспорядок и что у нас будет много работы.



Наша силовая установка больше ориентирована на надёжность, чем на мощность. Не думаю, что в Испании командам удастся сильно прибавить. Одна команда может найти пару десятых секунды, вторая — три или четыре, но никто не прибавит на секунду. Хочу, чтобы мы были быстрее, но уверен, что мы можем следовать намеченной траектории. Это невероятно интересная задача», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport.Nextgen-Auto.