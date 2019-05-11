Р. Шумахер: «Феррари» не может больше позволить себе допускать ошибки

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями относительно старта сезона-2019.



«У «Феррари» большой потенциал, но неправильные решения, технические проблемы и ошибки пилотов привели к тому, что они не могут его раскрыть. Только победа на Гран-при Испании оставит для них открытыми двери к чемпионскому титулу.



Феттель? Во-первых, он совершает ошибки, у него нет результата. А его напарник по команде Шарль Леклер ещё больше осложняет ему жизнь. У Леклера в настоящий момент есть попутный ветер, и он прибавляет в уверенности от гонки к гонке. Феттелю нужно приложить максимум усилий, чтобы получить преимущество в Испании.



Не стоит забывать и о «Ред Булл». Они привезли обновления для европейской части сезона, и, если они сработают как нужно, Макс Фетстаппен сможет преподнести сюрприз.



В целом у «Феррари» лучший болид, но у «Мерседеса» лучше команда и более сильные пилоты. «Феррари» больше не может позволить себе допускать ошибки», — приводит слова Ральфа Шумахера Nextgen-Auto.