Штайнер: новый регламент не разрушит «модель «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что остался доволен последним вариантом регламента на сезон-2021, и уверен, что это не разрушит модель «Хааса», которая подразумевает покупку деталей у более сильных команд.



«Последний вариант регламента на сезон 2021 года я видел в феврале. Не знаю, меняли ли что-то, но тот вариант меня устраивал. В жизни всегда нужно искать компромиссы. Нельзя получить всё, это отнсится и к нам, и к конкурентам. Считаю предложения со стороны ФИА и ФОМ справедливыми.



Мы сможем продолжать работу в Формуле-1. Другие команды тоже должны быть счастливы, потому что они считали, что у нас есть преимущество, но теперь достигли своих целей. Однако озвученные предложения не разрушат нашу модель. В паддоке есть десять команд, и я сказал соперникам, если они хотят, чтобы мы ушли из серии, пусть скажут об этом открыто, мы уйдём. Однако после последнего обсуждения критики практически нет», — приводит слова Гюнтера Штайнера Nextgen-Auto.