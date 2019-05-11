Тост считает, что Албону нужно ещё два-три сезона до перехода в «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что Александеру Албону рано думать о возможном переходе в «Ред Булл» на место Пьера Гасли.



«У Александера Албона нет шансов заменить Пьера Гасли по ходу сезона. «Ред Булл» — это другая лига. Это команда, которая выигрывала гонки и титулы, как по мне, Албону нужно провести по меньшей мере два или три сезона, чтобы он понял и осознал, что такое Формула-1.



Чем чаще пилот появляется на трассе, тем лучше он может адаптироваться к новым условиям, амолодые пилоты участся этому с нуля. Если он окажется в топ-команде, ожидания будут совершенно другими, возрастёт давление, и в итоге его производительность может сильно упасть», — приводит слова Франца Тоста Motorsport-Total.