Сироткин будет тестировать 18-дюймовые шины для «Рено»

Российский гонщик Сергей Сироткин будет тестировать 18-дюймовые шины для команды «Рено».



«План в том, что работать на тестах с Сергеем. Он подходит на эту роль, он отлично разбирается в технике, у него есть представление о том, что такое шины «Пирелли» последнего поколения, и он очень хорош в предоставлении исчерпывающей обратной связи. Так что он будет тестировать нашу машину», — приводит слова Франца Тоста Motorsport-Total.



Напомним, что первыми 18-дюймовые шины для Формулы-1 опробуют три команды — «Макларен», «Мерседес» и «Рено». Тесты стартуют в сентябре 2019 года, о том, на каких трассах будут проходить тесты пока не сообщается. Изначально в тестах должна была участвовать команда «Феррари», но они приняли решение отказаться в связи с загруженностью программы на 2019 год.