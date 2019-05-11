Шварцман: испытал приятные чувства, но не такие, как когда финишируешь лидером

Пилот Формулы-3 Роберт Шварцман прокомментировал свою победу на первом этапе чемпионата в Испании.



«Я немного упустил старт, Кристиан поравнялся со мной внутри поворота и вышел вперед. С самого начала я оказался на второй позиции и немного волновался, смогу ли остаться впереди Маркуса, поэтому лидер получил некоторое преимущество. На нескольких следующих кругах я не сразу атаковал, пробовал выработать ритм. На протяжении большей части дистанции между нами сохранялся один и тот же отрыв, я планировал прибавить на последних кругах. Потом объявили режим виртуального сейфети-кара, и я так и не претворил план в жизнь.



Когда увидел огни, решил не рисковать понапрасну. Затем я попробовал прибавить и разрыв стабилизировался. А когда мне сказали, что я на первом месте, испытал приятные чувства, но не такие, как бывают, когда ты видишь клетчатый флаг, будучи лидером. Нам надо продолжать работу и улучшаться, и, надеюсь, мы выиграем. Возможно, уже в следующих гонках», — приводит слова РОберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing.