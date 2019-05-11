Гонщик команды Nissan Оливер Роуленд выиграл квалификацию восьмого этапа сезона Формулы-Е в Монако. Второе место занял действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь, третье время показал Митч Эванс, но он, вероятно, будет оштрафован за превышение расхода энергии по ходу круга. Четв1ртую позицию по итогам квалификации занял Паскаль Верляйн
Фелипе Масса квалифицировался пятым, дебютант серии Стоффель Вандорн поставил 11-е время.
Формула-Е. Монако. Квалификация
1. Оливер Роуленд (Nissan) — 50,021
2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,021
3. Митч Эванс (Jaguar) +0,091
4. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,107
5. Фелипе Масса (Venturi) +0,197
6. Себастьен Буэми (Nissan) +0,213
7. Александр Симс (BMW) 50,351
8. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,019
9. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,024
10. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,081
11. Стоффель Вандорн (HWA) +0,100
12. Робин Фряйнс (Virgin) +0,147
13. Лукас ди Грасси (Audi) +0,151
14. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,163
15. Сэм Бёрд (Virgin) +0,175
16. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +0,227
17. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,250
18. Даниэль Абт (Audi) +0,251
19. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,267
20. Гэри Паффетт (HWA) +0,313
21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +0,460
22. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,667.
Роуленд выиграл квалификацию Формулы-Е в Монако, Верляйн — 4-й, Масса — 5-й