Роуленд выиграл квалификацию Формулы-Е в Монако, Верляйн — 4-й, Масса — 5-й

Гонщик команды Nissan Оливер Роуленд выиграл квалификацию восьмого этапа сезона Формулы-Е в Монако. Второе место занял действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь, третье время показал Митч Эванс, но он, вероятно, будет оштрафован за превышение расхода энергии по ходу круга. Четв1ртую позицию по итогам квалификации занял Паскаль Верляйн



Фелипе Масса квалифицировался пятым, дебютант серии Стоффель Вандорн поставил 11-е время.



Формула-Е. Монако. Квалификация



1. Оливер Роуленд (Nissan) — 50,021

2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,021

3. Митч Эванс (Jaguar) +0,091

4. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,107

5. Фелипе Масса (Venturi) +0,197

6. Себастьен Буэми (Nissan) +0,213

7. Александр Симс (BMW) 50,351

8. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,019

9. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,024

10. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,081

11. Стоффель Вандорн (HWA) +0,100

12. Робин Фряйнс (Virgin) +0,147

13. Лукас ди Грасси (Audi) +0,151

14. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,163

15. Сэм Бёрд (Virgin) +0,175

16. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +0,227

17. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,250

18. Даниэль Абт (Audi) +0,251

19. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,267

20. Гэри Паффетт (HWA) +0,313

21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +0,460

22. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,667.