На автодроме в Барселоне завершилась третья тренировочная сессия Гран-при Испании. Лучшее время в её ходе показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у Шарля Леклера на «Феррари», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат, его напарник по команде Александер Албон продемонстрировал восьмое время.
В ходе тренировки Валттери Боттас был вынужден потерять время из-за вылета в гравий в середине сессии. В самой концовке заезда болид разбил пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,568
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,531
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,555
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,604
5. Ромен Грожан («Хаас») — +0,624
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,962
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,990
8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,296
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,401
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,435
11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,537
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,782
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,088
14. Пьер Гасли («Ред Булл») — +2,125
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,166
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,172
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,406
18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,439
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,853
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,002.
Хэмилтон — лучший по итогам третьей практики Гран-при Испании, Квят — 11-й