Хэмилтон — лучший по итогам третьей практики Гран-при Испании, Квят — 11-й

На автодроме в Барселоне завершилась третья тренировочная сессия Гран-при Испании. Лучшее время в её ходе показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у Шарля Леклера на «Феррари», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.



Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат, его напарник по команде Александер Албон продемонстрировал восьмое время.



В ходе тренировки Валттери Боттас был вынужден потерять время из-за вылета в гравий в середине сессии. В самой концовке заезда болид разбил пилот «Уильямса» Джордж Расселл.



Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,568

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,531

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,555

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,604

5. Ромен Грожан («Хаас») — +0,624

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,962

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,990

8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,296

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,401

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,435

11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,537

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,782

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,088

14. Пьер Гасли («Ред Булл») — +2,125

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,166

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,172

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,406

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,439

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,853

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,002.