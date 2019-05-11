Расселл потеряет пять позиций на старте Гран-при Испании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл получит пять позиций штрафа на старте предстоящего Гран-при Испании, сообщает Autosport. Британский гонщик разбил свой болид незадолго до конца третьей тренировки Гран-при Испании и повредил коробку передач, из-за чего команда вынуждена её заменить.



Гонка Гран-при Испании состоится 12 мая 2019 года на трассе в Барселоне. Старт гонки намечен на 16:00 мск.



Джордж Расселл в первых четырёх гонках чемпионата не смог добраться до очковой зоны, что во многом связано с низким уровнем произаодительности болида «Уильямса». Не может очками похватстаться и партнёр Расселла по команде — Роберт Кубица. Лидирует в чемпионате гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, на одно очко опережая напарника — Льюиса Хэмилтона.