Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы-1, Квят — девятый

На автодроме Каталунья в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший третий кряду поул. Второе место у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел квалифицироваться в третий сегмент и примет старт с девятой позиции, его напарник по команде Александер Албон показал двенадцатое время.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,406

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,634

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,866

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,951

5. Шарль Леклер («Феррари») — +1,182

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,302

7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,505

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,516

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,167

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,700



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,338

12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.17,445

13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.17,599

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,778

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.17,886



Не прошли во второй сегмент:



16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,404

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,471

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,664

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,072

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,254.