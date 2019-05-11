Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы-1, Квят — девятый

На автодроме Каталунья в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший третий кряду поул. Второе место у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел квалифицироваться в третий сегмент и примет старт с девятой позиции, его напарник по команде Александер Албон показал двенадцатое время.
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,406
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,634
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,866
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,951
5. Шарль Леклер («Феррари») — +1,182
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,302
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,505
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,516
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,167
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,700
Не прошли в третий сегмент:
11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,338
12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.17,445
13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.17,599
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,778
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.17,886
Не прошли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,404
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,471
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,664
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,072
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,254.