Хэмилтон: сделал недостаточно хорошую работу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал первый комментарий после квалификации Гран-при Испании, по итогам которой он показал второе время, уступив напарнику по команде Валлтери Боттасу более 0,6 секунды. Британец признал, что в целом проделал не лучшую работу в ходе сессии.

«Валттери фантастически поработал. Он был быстр на протяжении всего уик-энда. Мне же не удалось собрать круг воедино. Особенно это касается последнего круга в третьем сегменте, он просто не был сильным. В целом я сделал недостаточно хорошую работу. Как бы то ни было, для команды здорово, что мы заняли первый ряд стартовой решётки. В гонке попробуем этим воспользоваться. Буду рад, если сумею опередить Валттери», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.