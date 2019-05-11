Ферстаппен: у «Ред Булл» есть шансы в борьбе с «Феррари», но не с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об итогах квалификации Гран-при Испании. Голландский пилот отметил, что у команды есть потенциал для борьбы с соперниками из «Феррари». Вместе с тем он отметил, что навязать борьбу «Мерседсу» не получится.

«Мы показали почти что максимум. Шины перестали работать, и было ощущение, словно они превратились в жевательную резинку. Они попросту везде скользили. Если сравнивать наш темп с „Мерседесом“, то мы отстаём. „Ред Булл“ не там, где нам бы хотелось. Я здесь не для того, чтобы получать четвёртое место в квалификации.

Как команда, мы бы хотели бороться с «Мерседесом». Это наш приоритет. Однако сейчас у нас есть реальные шансы бросить вызов «Феррари», но не «Мерседесу». Они это уже совсем другая история", — приводит слова Ферстаппена BBC.