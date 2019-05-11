Феттель: последний сектор трассы для «Феррари» хуже Ахиллесовой пяты

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Испании, по итогам которой ему удалось показать третье время. Немец посетовал на нехватку скорости, а также на проблемы с машиной на третьем секторе трассы.

«На данный момент последний сектор трассы для нас хуже, чем Ахиллесова пята. Пилоты „Мерседеса“ довольны машиной, особенно её поведением в третьем секторе, для нас всё немного сложнее. Думаю, в квалификации мы выжали из болид всё. Я доволен, но в то же время недоволен.

Машина была неплохой, но очевидно, что мы недостаточно быстры. Что касается баланса, думаю, мы с этим справились. В медленных поворотах нам нужно сцепление с трассой, и в этом мы уступаем", — приводит слова Феттеля Sky Sports.