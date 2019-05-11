Квят: квалификация в Барселоне важна, чтобы показать способности машины и пилота

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Испании.



«Сегодня был хороший день, я очень доволен тем, как прошла квалификация. С начала года мы добились большого прогресса в квалификации, и я очень доволен своим выступлением, равно как и выступлением команды. Теперь у меня два попадания в третий сегмент кряду, включая один в Барселоне, где квалификация очень важна, чтобы показать способности машины и пилота. Третья практика началась несколько сложно, но мы сумели собрать всё воедино после понимания, что нужно мне и машине. Машина вела себя очень хорошо, так что теперь мы постараемся сделать максимум возможного в воскресенье», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».