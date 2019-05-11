Латифи выиграл первую гонку Формулы-2 в Барселоне, Мазепин — 17-й

Пилот DAMS Николас Латифи выиграл первую гонку третьего этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Барселоне. Решающим моментом гонки стал обгон на 31-м круге, когда Латифи прошёл китайского дебютанта Чжоу Гуаньюя, который захватил инициативу на старте гонки. Это вторая подряд и третья в сезоне победа Латифи.



На второе место на последних кругах прорвался Джек Эйткен, а Чжоу в итоге занял третье место. Четвёртым финишировал обладатель поул-позиции Лука Гьотто — итальянец неудачно стартовал, а затем откатился в конец пелотона из-за удара от Дориана Бокколаччи. Замкнул топ-5 Ник де Врис.



Никита Мазепин очков не набрал. На старте россиянин прорвался с 11-го места на восьмое, а по мере пит-стопов соперников постепенно вышел на третью позицию, однако на восьмом круге на автомобиле возникли технические проблемы. Гонщик добрался до боксов и смог продолжить заезд, но с последней позиции. В итоге Мазепин финишировал 17-м.



Мик Шумахер закончил гонку на 15-й позиции — немец повредил переднее антикрыло в столкновении с соперником и совершил в общей сложности три пит-стопа.



В общем зачёте по-прежнему лидирует Николас Латифи. На второе место поднялся Джек Эйткен, третьим идёт Лука Гьотто. Мазепин занимает 16-е место.



Вторая гонка Формулы-2 в Барселоне стартует в воскресенье, 12 мая, в 12:30 по московскому времени.

Формула-2. Барселона. Первая гонка

1. Николас Латифи (DAMS) — 37 кругов

2. Джек Эйткен (Campos) +1,9

3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +3,3

4. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +4,3

5. Ник де Врис (ART) +9,4

6. Антуан Юбер (BWT Arden) +12,4

7. Джордан Кинг (MP Motorsport) +14,2

8. Каллум Илотт (Sauber Junior by Charouz) +17,3

9. Шон Гелаэль (Prema) +19,0

10. Ральф Бошунг (Trident) +25,7…

17. Никита Мазепин (ART) +4 круга



Положение в чемпионате (топ-10):

1. Николас Латифи (DAMS) — 87 очков

2. Джек Эйткен (Campos) — 61

3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 55

4. Ник де Врис (ART) — 48

5. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 33

6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 26

7. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 24

8. Антуан Юбер (BWT Arden) — 21

9. Хуан-Мануэль Корреа (Sauber Junior by Charouz) — 18

10. Луи Делетраз (Carlin) — 16…

16. Никита Мазепин (ART) — 4.