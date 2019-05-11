Албон: сегодня я допустил слишком много ошибок, если честно

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон остался недоволен 12-м местом в квалификации Гран-при Испании. Таиландец стартует на одну позицию выше из-за штрафа Даниэля Риккардо.



«Сегодня я допустил слишком много ошибок, если честно. Мы выглядели весьма сильно всю квалификацию, но я просто попробовал что-то иное в пятом повороте и атаковал слишком сильно на входе в поворот, что привело к большому сносу на выходе. Так как шины чувствительны к подобному, я сражался всю оставшуюся часть круга с задними покрышками, стараясь оставить их в рабочем окне, но могу сказать, что они скользили слишком сильно.



Это разочаровывает, потому что я не выполнил свою работу сегодня. Мы знали, что находимся в борьбе за третий сегмент, но при квалификации на 12-м месте и старте с 11-го я по-прежнему в хорошем положении, ведь наш гоночный темп в пятницу выглядел хорошим», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».