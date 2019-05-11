Леклер: сегодня мы были медленнее «Мерседеса», вот и всё

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разочарован результатом квалификации Гран-при Испании и дал понять, что машине попросту не хватало темпа. По итогам сессии монегаск показал пятое время.

«Я не очень доволен. Сложно понять, как я мог потерять столько времени из-за одного бордюра. Не ожидал этого. Мне не хватало поворачиваемости, но казалось, что я держу машину. Думал, всё будет в порядке, но, к сожалению, удар имел место быть.

В третьем сегменте баланс машины был достаточно странный, так что необходимо проверить болид и понять, всё ли нормально. Как бы то ни было, даже тот инцидент не имел особого значения. Сегодня мы были медленнее «Мерседеса». Вот и всё", — приводит слова Леклера Planet F1.