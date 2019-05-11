Вольф объяснил, почему Хэмилтон так сильно проиграл Боттасу

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, по какой причине Льюис Хэмилтон проиграл Валттери Боттасу сразу шесть десятых в борьбе за поул-позишен в квалификации Гран-при Испании. По словам Вольфа, батарея британца оказалась недостаточно заряжена из-за досрочного завершения второй попытки во втором сегменте, когда на трассе появились жёлтые флаги. Из-за этого на первой попытке в Q3 Хэмилтон был вынужден искать компромисс на прогревочном круге между более агрессивным пилотажем для заряда батареи и более спокойным, чтобы не перегреть шины. На второй же попытке из-за ухудшения условий на трассе многие лидеры не смогли прибавить.



«Несколько невезучая сессия для Льюиса, потому что он не смог должным образом зарядить батарею, так как заехал в боксы во втором сегменте. Поэтому его первая попытка в третьем сегменте была несколько ограничена из-за трафика. Но Валттери в хорошей форме и заслужил быть на поуле», — приводит слова Вольфа RaceFans.