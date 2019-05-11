Хюлькенберг: потерял новую спецификацию переднего крыла — это плата за ошибку

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал лишь 16-й результат в квалификации Гран-при Испании и рассказал, что из-за небольшой аварии во время первой попытки потерял новый вариант переднего антикрыла.



«Определённо, я мог бы пройти во второй сегмент. Очевидно, было не здорово вылететь во время первой попытки, к тому же я потерял новую спецификацию переднего антикрыла, так что ко второй попытке пришлось вернуться к старой спецификации и ощущения от машины были несколько иными. Я чувствовал потерю прижимной силы, так что, определённо, мы потеряли в скорости. Думаю, иначе мы бы прошли во второй сегмент, но ситуация такая, какая есть. Ты допускаешь ошибки и платишь за них», — приводит слова Хюлькенберга GPBlog.

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