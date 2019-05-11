Гасли: ожидали, что «Феррари» прибавит в квалификации больше

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при Испании, дав понять, что её результат даёт надежду австрийской команде навязать борьбу «Феррари».

"«Мерседес» очевидно быстрее всех остальных. Ожидали, что в ходе квалификации «Феррари» прибавит больше, но нас по-прежнему отделяет не так много. Так что гонка может получиться интересной. Знаем, что старт здесь очень важен и будем фокусироваться на этом. Конечно, хотим набрать как можно больше очков в Испании", — приводит слова Гасли GPblog.

Гасли в ходе квалификации показал шестое время. Поул завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, напарник финна по команде Льюис Хэмилтон примет старт со второй позиции, а третьим квалифицировался Себастьян Феттель на «Феррари».