«Торо Россо»: Даниил обошёл большинство наших прямых соперников

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги квалификации Гран-при Испании, где Даниил Квят стал 9-м, а Александер Албон — 12-м.



«Третья практика прошла гладко у обеих сторон гаража, а нашим главным вызовом сегодня было адаптироваться к более прохладным условиям, которые не слишком ожидались. Мы работали над подготовкой к квалификации, и Алекс смог завершить сессию сильным кругом. Даниилу было сложнее. Было очевидно, что здесь нам предстоит больше работы, чтобы он оказался более счастлив в машине. Учитывая, что он вновь попал в третий сегмент, думаю, мы можем сказать, что добились этой цели.



В квалификации Даниил обошёл большинство наших прямых соперников, а Алекс был совсем не далеко. Борьба в середине пелотона вновь была очень плотной, и наши инженеры проделали очень хорошую работу по адаптации автомобилей к изменившейся трассе и работе с трафиком.



На завтра у нас открытые варианты по стратегии, мы анализируем все сценарии, чтобы превратить хорошие стартовые позиции в очки. Наш темп в пятницу на длинных сериях был конкурентоспособным, а условия на трассе должны быть похожи на вторую практику, так что у нас могут возникнуть хорошие возможности», — приводит слова Гийома Дезотё пресс-служба «Торо Россо».