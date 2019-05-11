Перес: уик-энд пока разочаровывает

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что пока разочарован Гран-при Испании. По итогам квалификационной сессии мексиканец показал лишь пятнадцатое время.

«Пока уик-энд получается разочаровывающим, и сложно сказать, с чем это связано. Эта трасса очень требовательна к машинам. Здесь есть все типы поворотов, и этот трек никогда особо не подходил нам. В любом случае, жду дня гонки. Надеюсь, сможем завоевать какие-то очки. Сделать это будет непросто, так как стартовая позиция в Барселоне очень важна, но мы попробуем сделать всё, что в наших силах.

Гоночный темп выглядит лучше, чем в квалификации, и в этом небольшой позитив. Посмотрим, что сможем сделать в гонке", — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».