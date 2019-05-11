Стролл: в «Рейсинг Пойнт» знали, что уик-энд будет тяжёлым

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал очередную неудачную для себя квалификацию. Канадец снова не сумел выйти во второй сегмент сессии и примет старт на Гран-при Испании с семнадцатого места.

«Вылет из первого сегмента квалификации разочаровывает. Я не показал максимума на круге, но мы знали, что уик-энд будет тяжёлым. Борьба в середине пелотона очень плотная, и мы сражались с „Рено“ за место во втором сегменте. Когда плотность результатов настолько высока, всё решают мелкие детали. Как бы то ни было, обычно в гонке мы прибавляем. Так что теперь мы проанализируем полученные данные и посмотрим, что принесёт нам завтрашний день», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».