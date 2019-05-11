Джовинацци: весь уик-энд у меня были трудности с тормозами

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, почему в квалификации Гран-при Испании Формулы-1 ему удалось показать только 18-й результат.



«Весь уик-энд у меня были трудности с тормозами, и сегодня в квалификации ситуация не изменилась. Довольно разочаровывающе выбыть в первом сегменте. Я допустил ошибку в десятом повороте, заблокировал передние колёса — вероятно, это стоило мне места во втором сегменте. Завтрашняя гонка будет сложной, потому что здесь нелегко обгонять. Мы продолжим работать над внесением улучшений и посмотрим, что можем сделать в гонке», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».