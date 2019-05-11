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Джовинацци: весь уик-энд у меня были трудности с тормозами

Джовинацци: весь уик-энд у меня были трудности с тормозами
Авто / Формула-1

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, почему в квалификации Гран-при Испании Формулы-1 ему удалось показать только 18-й результат.

«Весь уик-энд у меня были трудности с тормозами, и сегодня в квалификации ситуация не изменилась. Довольно разочаровывающе выбыть в первом сегменте. Я допустил ошибку в десятом повороте, заблокировал передние колёса — вероятно, это стоило мне места во втором сегменте. Завтрашняя гонка будет сложной, потому что здесь нелегко обгонять. Мы продолжим работать над внесением улучшений и посмотрим, что можем сделать в гонке», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».

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