Риккардо: могли показать более высокий результат

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Испании, по итогам которой ему удалось занять десятое место. Австралиец убеждён, что у команды был потенциал и для более высокого результата.

«Мы проделали хорошую работу, попав в третий сегмент. Это было нашей целью, и ещё вчера я чувствовал, что у нас есть потенциал для того, чтобы достигнуть этот результат. Вероятно, мы могли бы показать более высокий результат в третьем сегменте, но в тринадцатом повороте я потерял заднюю часть болида, что стоило мне некоторого времени.

Это остановило нас в шаге от по-настоящему хорошей сессии, но как бы то ни было, это был сильный результат. У нас есть штраф, но мы не будем терять головы и в гонке будем бороться за очки», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».