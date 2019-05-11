Сайнс: атаковал слишком сильно и допустил ошибку. Вот и всё

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.



«Сегодня была сложная сессия, и нам ещё нужно проанализировать, почему. Мы хорошо смотрелись в квалификации до второго сегмента. Снос машины в пятом повороте на моей последней попытке сказался на круге, так что я постарался отыграться на третьем секторе, атаковал слишком сильно и допустил ошибку. Вот и всё. Я уверен в нашем гоночном темпе, этот уик-энд ещё не закончен, так что мы будем тщательно готовиться к воскресенью», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».