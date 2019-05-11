Грожан: мы недалеко от «Ред Булл»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался доволен итогами квалификации Гран-при Испании. Француз подчеркнул, что команда не сильно отстала от соперников из «Ред Булл».

«Надеюсь, покажем такую же форму в гонке. Здесь мы заставили работать шины, это тот аспект, с которым у нас были трудности, но сегодня мы им довольны. Мы недалеко от „Ред Булл“ и имеем неплохое преимущество над соперниками. Думаю, можем этим гордиться.

Всем хорошо знакома эта трасса, так что создавать отрывы здесь достаточно непросто. Сегодня нам удалось выжать максимум. Это был хороший день и хорошая квалификация", — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

По итогам квалификации Ромен Грожан показал седьмое время, а его напарник по команде Кевин Магнуссен стал восьмым.