Норрис: небольшая ошибка стоила мне пары мест

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норриса оценил собственный 11-й результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1, прошедшей на автодроме «Каталунья» в Барселоне.



«Я вполне доволен. Я улучшил почти везде на своей финальной попытке, но, возможно, небольшая ошибка стоила мне пары мест и в конечном счёте попадания в третий сегмент. Мы знали после пятницы, что квалификация не обещает получиться восхитительной, но, надеюсь, наш гоночный темп выглядит более многообещающим. Я с нетерпением жду гонки со свободным выбором шин при 11-й позиции в квалификации — при этом мы отыграем одну позицию из-за штрафов. Неплохой день, но попасть в третий сегмент было бы лучше», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».