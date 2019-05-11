В «Пирелли» удивлены, что «Мерседес» не использовал «медиум» во втором сегменте

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Функционер выразил удивление решением «Мерседеса», в частности тем, что команда не использовала резину «медиум» в ходе второго сегмента сессии.

«Честно говоря, я был очень удивлён. Если мы разберём завтрашние потенциальные стратегии и погодные условия, то стратегии использования „медиума“ и „харда“ не будут медленнее, чем старт на „софте“ и переход на „хард“. Но эта стратегия будет ограничена одним пит-стопом. Был удивлён, что никто не попробовал перейти на „медиум“. Не знаю, почему они этого не сделали», — приводит слова Изолы FormulaSpy.

Напомним, пилоты «Мерседеса» на Гран-при Испании будут стартовать с первого ряда. Валттери Боттас примет старт с первого места, а Льюис Хэмилтон — со второго.