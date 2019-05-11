Соперник Шварцмана догадывался, что получит штраф

Датский гонщик Кристиан Лундгор, финишировавший первым в первой гонке Формулы-3 в Барселоне, признался, что штраф за превышение скорости в режиме виртуального сейфти-кара не стал для него большой неожиданностью. Лундгор был наказан пятью штрафными секундами и уступил первую строчку россиянину Роберту Шварцману.



«Я сразу догадывался. Мне не говорили по радио, потому что, я думаю, они хотели, чтобы я оставался спокойным, но у меня было довольно хорошее представление о ситуации. Сообщение о виртуальном сейфти-каре появилось на моём дисплее раньше, чем световая сигнализация, а я продолжал атаковать, потому что мы всегда ориентируемся на сигналы. Думаю, в этот момент всё и произошло. Но я не уверен на сто процентов. В конце, перед финишем, я просто старался атаковать по максимуму, чтобы оторваться ещё сильнее, потому что я знал, что могу получить штраф. Так что я старался оторваться, но это было невозможно», — приводит слова Лундгора официальный сайт Формулы-3.

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