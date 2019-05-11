Тяжёлая авария Нёвиля, после которой ему потребовалась медицинская помощь

Второй день на Ралли Чили WRC был отмечен не только упорной борьбой в группе лидеров, но и серьёзной аварией Тьерри Нёвиля, который возглавляет общий зачёт.

В ходе прохождения восьмого спецучастка бельгийский спортсмен угодил в тяжелейшую аварию. Машина перевернулась несколько раз и осталась лежать на правом боку. Штурман Hyundai i20 Coupe сумел покинуть автомобиль самостоятельно. Нёвилю же понадобилась помощь. Он был доставлен в больницу, однако существенных травм медики не обнаружили.

Видео аварии можно посмотреть на официальной странице WRC в «Твиттере».

Таким образом, Нёвиль сошёл с дистанции Ралли Чили. Лидерство удерживает Отт Тянак, второе место занимает Себастьен Лёб, а тройку лучших замыкает Яри-Матти Латвала.