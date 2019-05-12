Феттель доволен «смелым» подходом «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не был в восторге от скорости машины в квалификации Гран-при Испании. Но вместе с тем немец отметил, что его порадовал «смелый» подход команды в отношении настроек.

«Мы привезли в Испанию некоторые новые элементы, новый мотор. Всё работало нормально, но ясно, что мы не там, где бы хотели быть. Но с точки зрения командных усилий, все делают максимум возможного. Мы попробовали много нового в ходе практик, и сегодня продолжили это делать. Мы пошли по другому направлению. Думаю. что выжали максимум из болида. Но, к сожалению, этого всё равно было недостаточно.

Как бы то ни было, я очень доволен смелым подходом. Думаю, что это окупится. Может быть этого не случилось в квалификации, но, надеюсь, это поможет нашему темпу в гонке. Также надеюсь, это задаст направление настройкам на следующие несколько недель", — приводит слова немца RaceFans.

