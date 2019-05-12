Ди Реста считает, что на фоне успехов Боттаса Хэмилтон стал уязвимым

Экс-пилот Формулы-1 Пол ди Реста считает, что успехи пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса делают уязвимым действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. По словам ди Ресты, ситуация 2019 года может стать для Хэмилтона повторением 2016 года, когда тот уступил титул Нико Росбергу.

«Льюис не чувствует себя комфортно. В Барселоне гонка идёт до первого поворота, так как здесь тяжело обгонять. Хэмилтон не сдастся без борьбы, но, чтобы вернуться на вершину, ему нужно что-то менять. Мы видели нечто подобное несколько лет назад в ситуации с Нико Росбергом. Как только тот стал опережать Хэмилтона, Льюис стал уязвимым. Но Боттасу необходимо продолжать работать», — приводит слова Ди Ресты Sky Sports.

Валттери Боттас в общем зачёте чемпионата опережает напарника по команде на одно очко. 11 мая финн завоевал третий кряду поул.