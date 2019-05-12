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Тост: сезон-2019 уже становится скучным

Тост: сезон-2019 уже становится скучным
Авто / Формула-1

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост констатировал, что для немалого числа болельщиков нынешний сезон Формулы-1 уже стал скучным.

«У нас есть две машины, которые выигрывают гонку за гонкой. Это не очень хорошо для Формулы-1. Это уже становится скучным. Мои друзья говорят, что они больше не смотрят Формулу-1. Всё потому, что победитель всегда один и тот же», — приводит слова Тоста GrandPX.news.

Напомним, на первых четырёх этапах чемпионата мира «Мерседес» оформил четыре победных дубля. Две победы на счету Валлтери Боттаса, а ещё два раза побеждал Льюис Хэмилтон. В гонке Гран-при Испании пилоты немецкой команды снова будут стартовать с первого ряда.

Преимущество «Мерседеса» в Кубке конструкторов над ближайшим преследователем составляет уже 74 очка.

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