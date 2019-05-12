Де Врис выиграл спринт Формулы-2 в Барселоне, Шумахер — 12-й, Мазепин — 14-й

Ник де Врис из команды ART Grand Prix выиграл вторую гонку этапа Формулы-2 в Барселоне. Голландец стартовал с четвёртой позиции, но сразу же вышел на второе место, а на восьмом круге прошёл Антуана Юбера и выиграл заезд — это первая победа де Вриса в текущем сезоне.
На второе место на последнем круге прорвался гонщик UNI-Virtuosi Лука Гьотто, обогнавший Каллума Айлотта из Sauber Junior by Charouz. Четвёртое место занял китайский пилот Чжоу Гуаньюй, а Антуан Юбер в итоге классифицирован на пятой позиции. Шестым стал лидер чемпионата Николас Латифи.
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, пробился на 8-е место с 15-го, но был оштрафован за небезопасное возвращение на трассу и в итоге занял 12-ю позицию. Россиянин Никита Мазепин, стартовавший 17-м, финишировал на 14-й позиции.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Николас Латифи. На второе место вышел Лука Гьотто, но итальянец отстаёт от лидера на 26 очков. Ник де Врис поднялся на третью строчку, далее расположились Джек Эйткен и Чжоу Гуаньюй. Никита Мазепин занимает 16-ю позицию турнирной таблицы.
Следующий этап Формулы-2 пройдёт в рамках Гран-при Монако Ф-1 24—25 мая в Монте-Карло.
Формула-2. Барселона, вторая гонка (топ-10)
1. Ник де Врис (ART) — 26 кругов
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,3
3. Каллум Айлотт (Sauber Junior by Charouz) +4,3
4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +11,1
5. Антуан Юбер (BWT Arden) +12,5
6. Николас Латифи (DAMS) +13,0
7. Джордан Кинг (MP Motorsport) +21,4
8. Джек Эйткен (Campos) +26,6
9. Шон Гелаэль (Prema) +27,4
10. Ральф Бошунг (Trident) +28,1…
12. Мик Шумахер (Prema) +30,9…
14. Никита Мазепин (ART) +35,0
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Николас Латифи (DAMS) — 93 очка
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 67
3. Ник де Врис (ART) — 63
4. Джек Эйткен (Campos) — 62
5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 34
6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 33
7. Антуан Юбер (BWT Arden) — 27
8. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 26
9. Хуан-Мануэль Корреа (Sauber Junior by Charouz) — 18
10. Луи Делетраз (Carlin) — 16…
16. Никита Мазепин (ART) — 4.