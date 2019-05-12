Хюлькенберг на Гран-при Испании будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в квалификации Гран-при Испании сломал обновлённое переднее крыло. Французская команда не имела в распоряжении запасной обновлённый элемент и вынуждена была вернуть на болид немца предыдущую версию этого компонента. Таким образом, в «Рено» нарушили пункт, согласно которому на машинах запрещается менять спецификации любых элементов с момента начала квалификации и вплоть до гонки.

Ввиду этого Хюлькенберг примет старт с пит-лейн, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, в квалификации Гран-при Испании немец показал шестнадцатое время.

Отметим, что оба пилота «Рено» получат штраф на старте гонки в Барселоне. Напомним, Даниэль Риккардо, завершивший квалификацию с десятым результатом, получит три места штрафа за аварию с Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана.