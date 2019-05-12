Джовинацци оштрафован на 5 мест на старте Гран-при Испании

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци оштрафован на пять мест на старте гонки Гран-при Испании, сообщает пресс-служба ФИА. На болиде итальянца была заменена коробка передач.

В квалификации Гран-при Испании Джовинации показал восемнадцатый результат, опередив только пилотов «Уильямса». Теперь он будет стартовать с последнего ряда. Напомним, это не единственная перестановка на стартовой решётке. Ранее стало известно, что Нико Хюлькенберг примет старт с пит-лейна. Даниэль Риккардо из-за штрафа после аварии с Даниилом Квятом на этапе в Баку будет стартовать с 13-й позиции.

Джовинацци, наряду с Роменом Грожаном, Робертом Кубицей и Джорджем Расселлом, остаётся пилотом, который всё ещё не набирал очки в нынешнем сезоне.