Жене: думаю, Алонсо вернётся в Формулу-1, но не в «Феррари»

Тест-пилот «Феррари» Марк Жене исключил возвращение в команду двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в команду. Вместе с тем 45-летний испанец полагает, что возобновление карьеры соотечественником в Формуле-1 ещё возможно.

«Думаю, он вернётся. Но не в „Феррари“, это просто невозможно. Он не продлил сотрудничество с „Тойотой“. Это говорит о том, что он хочет быть свободным при принятии решений. Вместе с тем он вернётся в Формулу-1 лишь при условии, что машина позволит ему сражаться. Если и не за победы, то хотя бы за места на подиуме», — приводит слова Жене GPblog.

Напомним, Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году, но с тех пор испанец неоднократно намекал, что его возвращение в «Большие призы» может состояться.