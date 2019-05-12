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В «Рено» воспользовались шансом сменить Хюлькенбергу все элементы мотора

В «Рено» воспользовались шансом сменить Хюлькенбергу все элементы мотора
Авто / Формула-1

После известия о старте немецкого гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга с пит-лейна на Гран-при Испании Формулы-1 его команда «Рено» решила использовать эту ситуацию для замены силового блока. На машину Хюлькенберга установили свежие элементы силовой установки. Если бы не старт с пит-лейна, то Нико из-за превышения лимита на элементы двигателя потерял бы места на стартовой решётке.

На машину Хюлькенберга установлены 4-й за сезон двигатель внутреннего сгорания, 4-я турбина, 4-й тепловой генератор, 3-й кинетический генератор и 3-й комплект управляющей электроники. Ранее в «Рено» признавались, что Хюлькенбергу придётся пойти на штраф в районе Гран-при Великобритании, однако теперь немец получит возможность отсрочить наказание.

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